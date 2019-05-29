10 معلومات عن هشام عشماوي

سلم الجيش الليبي أمس الثلاثاء السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي الذي القي القبض عليه في درنة.

بوابة إفريقيا الإخبارية ترصد أهم المحطات في تاريخ عشماوي

1- ضابط سابق في الجيش المصري برتبة رائد بقوات الصاعقةواستبعد على إثر محاكمة عسكرية من الجيش عام 2011

2- أحد مؤسسي تنظيم أنصار بيت المقدس وانشق عنه إثر مبايعة التنظيم لداعش ليعلن أنصار بيت المقدس إهدار دمه ويقوم عشماوي بالهروب لليبيا وتأسيس تنظيم المرابطين ثم الانضمام للقاعدة

3- شكل في ليبياتنظيماً عسكرياً نشط على الحدود بين مصر وليبيا

4- ارتكب العديد من الجرائم بحق المصريين والليبيين، بالتعاون مع تنظيم “مجلس شورى درنة” المنتمي لتنظيم القاعدة

5- صدر ضد عشماوي حكم غيابي واحد بالإعدام من المحكمة العسكرية المصرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس الثالثة» التي تتضمن 17 واقعة من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.

6- نفذت مجموعته تحت قيادته عددا من الوقائع من بينها اغتيال الرائد طارق مباشر ومعه جنديين، وقتلوا بعد ذلك وليام تلرسون مسئول بشركة كرامة للبترول وسرقوا سيارته، واغتالوا أمين شرطة أسفل الطريق الدائرى بشرق القاهرة، فضلا عن ضبط سيارة جيب مفخخة فى إحدى المزارع بالشرقية.

7- يرتبط اسم العشماوى بمجموعة من الحوادث الإرهابية الكبرى، فى مقدمتها اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه فى الخامس من سبتمبر 2013.

8- دعا في تسجيل فيديو عام 2017 إلى ما وصفه ب”الـثورة إسلامية شاملة من خلال حمل السلاح ضد الدول التي لا تقيم شرع الله”

9- القى الجيش الليبي القبض عليه في 8 أكتوبر 2018 في مدينة درنه

10- تم تسليمه للحكومة المصرية في 28 مايو 2019

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