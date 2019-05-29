معالي وزير الصحة المؤقتة يتفقد مستشفى تاكنس العام

تاكنس 29 مايو 2019 (وال)- زار معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب مساء الثلاثاء، مستشفى تاكنس العام.

هذا وأطلع معالي الوزير على سيّر عمل العمليات الجراحية والقيصرية، وأمراض النساء المختلفة، رفقة مدير المستشفى الأستاذ خالد محمد عيسى، وأخصائية أمراض النساء والولادة الدكتورة إيناس اهليس، والدكتور إبراهيم المصري.

وكانت قد أجريت عدد “7” عمليات قيصرية، لعدد من الحالات من المرضى بالمناطق المحيطة بالمستشفى، منها: سيدتان من تاكنس، وسيدة من طلميثة، وسيدة من لسطاطة، وسيدة من البياضة، وسيدة من المرج، وسيدة من سيدي امهيوس، كما تم إجراء عمليتان لإزالة رحم لسيدة من المرج، وسيدة من مدور الزيتون.

كما أجرى الأطباء في المستشفى عمليتان لأمراض النساء، لسيدة من الأبيار، وسيدة من المرج، وكذلك تم إجراء عمليات عامة تمثلت في عمليتين فتق أربي لطفلين من المرج، وعملية إزالة المرارة لسيد من منطقة ساس. (وال- تاكنس) س خ/ ر ت

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