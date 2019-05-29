القائد العام يسلم رئيس جهاز المخابرات المصرية الإرهابي هشام العشماوي

بنغازي 29 مايو 2019 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، الثلاثاء بمقر القيادة بالرجمة، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للقيادة العامة، أن اللقاء يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، ضمن التعاون المشترك بين البلدين.

المكتب الإعلامي للقيادة بين أنه تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم تسليم الإرهابي هشام العشماوي، الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، موضحًا أن ذلك جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المسلحة العربية الليبية .

ويعتبر الإرهابي العشماوي زعيم تنظيم المرابطين الموالي لتنظيم القاعدة والذي ألُقي القبض عليه في درنة شهر أكتوبر الماضي بعد استكمال التحقيقات التي تخص السلطات الليبية .

وأصدرت القيادة العامة بيانًا، في الثامن من أكتوبر الماضي، يفيد بإلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في عملية أمنية بمدينة درنة.

واُتهم “عشماوي” بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة “101 حرس حدود”، بالإضافة إلى العديد من الجرائم الأخرى. (وال – بنغازي) ع ع

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