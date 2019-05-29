الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء أن السحب تتكاثر على أغلب مناطق الجنوب الغربي والوسط والشمال الشرقي وبعض مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقةنتوقع أن تكون جيدة على مناطق الوسط و الجنوب الغربي قد تؤدي الى جريان بعض الاودية المحلية .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت و ابونجيم والقريات مع احتمال سقو ط أمطا ر متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (2 8- 34)مْ ولاتتجاوز ( 25 )مْ على سرت وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة يتوقع تكاثر للسحب على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 22-28)مْ بينما تكون مابين (30-32)مْعلى مناطق الدواخل وتصل إلى (40) مْ على جالو والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يتوقع تكاثر للسحب على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متوسطة الى جيدة تصحبها سحب رعدية ومن المتوقع ان تؤدى الى جريان بعض الاودية المحلية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (3 5- 40) مْ ولا تتجاوز (30) مْ على مناطق الحمادة والجفرة ومرزق وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب مناطق أقصى الجنوب الغربي

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السرير وتازربوا مما تسبب قي إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (43- 45)مْ.

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