ختام المسابقة القرآنية للبنين ببلدية غدامس

غدامس 29 مايو 2019 (وال)- اختتمت ببلدية غدامس صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المسابقة القرآنية للبنين تحت شعار “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

هذا وشارك في فعاليات المسابقة التي أقيمت بقاعة المرحوم محمد موري بالمركز الثقافي غدامس، عدد “33” طالبًا من ثلاثة مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، في أربعة جوانب قرآنية : الجانب الأول ربع يس، الجانب الثاني الخمسة أجزاء الأخيرة من القرآن، والجانب الثالث الثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن، الجانب الرابع الجزئين الأخيرين.

وتخللت الاحتفالية بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور والطلبة المشاركين، إلقاء كلمة مدير مكتب الثقافة بغدامس أكد فيه على أهمية هذه المنافسة التي توج فيها أبناء الحفظة في كافة الجوانب.

ودعا مدير مكتب الثقافة بغدامس المسؤولين وأولياء الأمور والمحفظين، الاهتمام بهذه النُخب وصقل أداءهم في حفظ وتجويد القرآن الكريم.

وبدوره، تحدث رئيس لجنة التحكيم حاتم بن ناصر عن أهمية هذه المسابقة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدًا في الوقت ذات على ضرورة حرص المسؤولون على رعاية هذه الكتاتيب ودعمها ماديًا ومعنويًا.

كما تخللت الاحتفالية تمرين لأبرز مُحفظي المدينة، من قبل مكتب الثقافة غدامس، وهو الشيخ عمر محمد بن ناصر، على جهده في تحفيظ أبناء المدينة لأكثر من 40 عامًا، كما تم تكريم الأم رقية محمد فياض برعايتها لأبنائها الذين حفظوا القرآن الكريم كاملا، وهم أئمة المساجد ومُحفظي القرآن الكريم، وتكريم محفظي القرآن الكريم بالمراكز المختلفة، ولجنة التحكيم ولجنة الإعلاميين، والمشاركين من الطلبة في مختلف الجوانب.

وفي ختام الاحتفالية أعلنت عن النتائج المسابقة القرآنية للبنين كالتالي:

أولا: جانب تبارك

الترتيب الأول : محمد حسن الثني نسبة 96.5 %.

الترتيب الثاني: حاتم أبو بكر الحاجي نسبة 95 %.

الترتيب الثالث: أصيل أيمن خمو نسبة 94 %.

ثانيا جانب قد سمع

الترتيب الأول: سفيان أحمد هيبة 93 %.

الترتيب الثاني: محي الدين عبد العالي حمود 92.75 %.

الترتيب الثالث: عبد المعيد محمد الشريف 92.25 %.

ثالثا جانب الأحقاف

الترتيب الأول: محمد حبيب الموفق 89.05 %.

الترتيب الثاني: محمد كمال عطية 87.5 %.

الترتيب الثالث: أسامة فتحي حمود 87 %.

رابعًا جانب ربع يس

الترتيب الأول: عمر محمد عمر الثني 95 %.

الترتيب الثاني: أمجد عبد العزيز باباه 92 %.

الترتيب الثالث: قاسم أحمد مالك 90.05 %. (وال- غدامس) س خ/ ر ت

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