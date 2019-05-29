بدء توزيع السيولة النقدية بفروع مصرف التجارة والتنمية

أعلن مصرف التجارة والتنمية، توزيع السيولة النقدية المخصصة له من مصرف ليبيا المركزي عبر كل فروعه ووكالاته بدءًا من اليوم الأربعاء بقيمة ألف دينار لكل صاحب أو صاحبة حساب به شهريًا.

وأوضح المصرف في بيان، أن معدل السحب سيكون 240 دينارًا أسبوعيًا، عن طريق خدمة المصرف النقال (( السيارة المتنقلة )) ونقاط الصراف الآلي “ATM” بدون عمولة وأن يكون يوم الأربعاء مخصصًا للنساء فقط، حسب شروط مصرف ليبيا المركزي.

ولفت البيان إلى أن السحب يكون لصاحب أو صاحبة الحساب شخصيًا وفي أي فرع أو وكالة تابعة للحساب.

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