قناة سعودية: الجيش الوطني الليبي بات قريبا من تطهير “طرابلس” بالكامل – فيديو

عّرضت قناة “مداد نيوز” السعودية، على موقع “يوتيوب”، تقريرًا مصورًا يرصد تّقدم الجيش الوطني الليبي من تحرير العاصمة طرابلس بالكامل من الميليشيات الإرهابية، حيث ذكر التقرير، التقدم الذي حققه الجيش الليبي في محاور عديدة منها طريق مطار طرابلس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية.

وأوضح التقرير، تكبيد الكتائب الموالية لحكومة الوفاق الليبي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، عقب وقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الطويشية والرملة بالقرب من مطار طرابلس الدولي، وبذلك بدى أن الجيش الليبي الوطني بات قاب قوسين أو أدنى من قلب العاصمة الليبية طرابلس.

كما أظهر التقرير أن خط المواجهات العنيفة اقترب من أحياء وسط العاصمة، فمن جهة تمكن الجيش الوطني من التقدم في محور طريق مطار طرابلس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية، ومن جهة أخرى أحرز تقدما في منطقة صلاح الدين التي تبعد بضعة كيلومترات عن وسط العاصمة، مكبدا الكتائب الموالية لحكومة الوفاق خسائر في العتاد والأرواح.