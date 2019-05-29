أمن تاجوراء: استيقاف 16 شاحنة تحمل أغذية

قام أعضاء فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بالتمركز الأمني (بوابة غوط الرمان) باستيقاف عدد ( 16 ) شاحنة تحمل حاويات بها عدة أنواع مُختلفة من الأغذية واللحوم متجهة من ميناء الخمس البحري إلى العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه البضائع لديها إفراج مؤقت وبدون حرس جمركي.

وقام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بإعطاء الأمر لتفتيش الحاويات من قِبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والتأكد من جودتها وصلاحيتها ومواصفاتها وإن كانت مُطابقة للمواصفات القياسية الليبية أم لا، وجرى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والإفراج عن الشاحنات التي ثبت أن إجراءاتها سليمة.

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