«الخطوط الليبية» تنـوي تسيير رحلات جوية استثنائية إلى الجنوب

تنــوي الخطوط الجوية الليبية، تسيير رحلات جوية استثنائية إلى الجنوب الليبي.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الرحلات سيتم تسييرها إلى مطاري غات وأوباري جنوب غرب ليبيا، في إطار ما تقوم به الشركة من تخفيف المعاناة عن المواطنين في ليبيا وخاصة في الجنوب بسبب ما يعانونه من نقص في الأساسيات اليومية.

وأوضح قنيوة، أن الرحلات التي ستنطلق أولاها غدًا الخميس إلى غات، ستنقل السيولة النقدية والمستلزمات المعدات الطبية والأدوية والأمصال التي يحتاجها المرضى في الجنوب الليبي.

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