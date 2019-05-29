ماذا قالت خارجية البرلمان بشأن إحاطة سلامة ؟

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن استغرابه لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن ليبيا.

وأوضحت لجنة الخارجية بمجلس النواب أن سلامة لم يذكر “خلفيات وأسباب تحرك القوات المسلحة إلى مدينة طرابلس” مغفلا “الحديث عن تعثر عمل البعثة وعدم شفافيتها في الحديث عن نتائج عملها والمبالغة في تقدير النجاح وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها البعثة”.

وقالت اللجنة “حاولنا مرارا التحذير من عواقب ذلك دون أن تلتفت البعثة إلى وجهات نظرنا وقد كانت المواجهات المسلحة في مدينة طرابلس مؤشرا لذلك التعثر” مشيرة إلى أن “لترتيبات الأمنية التي تم اتفاق عليها منذ 3 أعوام في اتفاق الصخيرات لم يتم تنفيذها وأصبحت حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة الليبية في مدينة طرابلس بيد مجموعات مسلحة تتحكم في موارد الليبيين والخدمات المقدمة إليهم” بل “أصبحت حكومة الوفاق نفسها تحت هيمنة تلك المجموعات المسلحة والتي وصلت للاستعانة بالمرتزقة وحادثة الطيار البرتغالي الذي تم القبض عليه مؤخرا خير دليل كما أصبحت مدينة طرابلس وكر للمشبوهين والمتطرفين”.

وأضافت اللجنة أنه بدلا من “اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك انشغلت البعثة في حوار طويل غير واضح الأهداف بعيدا عن جوهر المشكلة وهو أمن العاصمة ومؤسسات الدولة بها وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي” وهو ما “حدا بالقوات المسلحة في النهاية لاتخاذ قرار بتحرير طرابلس من تلك المجموعات لتوفير الأمن والاستقرار والذي بدونه لا يمكن إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة”.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي “للفهم العميق والإحاطة لما حدث على الأرض وعدم الانجرار للأحكام المتسرعة وكذلك لحث البعثة على المراجعة الشاملة لخططها وحصولها على الدعم الكامل من مجلس الأمن من أجل تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية”.

وكان سلامة قال في إحاطته بمجلس الأمن إن ليبيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق في حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد مضيفا أن رأب الضرر الذي حدث إلى الآن يستغرق سنوات موضحا أن طرابلس كانت تتمتع بقدر من الأمن المتزايد، والأهالي يتمتعون باستقرار ويعيشون تحسناً في الأفق الاقتصادي كما كان المسار السياسي يمضي قدماً على الرغم من العديد من العقبات.

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