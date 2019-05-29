بحث التعاون بين وزارة الحكم المحلي والدولية للهجرة

التقى اليوم الأربعاء وزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر بمديرة مشروع الاستقرار المجتمعي بالمنظمة الدولية للهجرة تشارلين اندرسون ومسؤولة تطوير المشروع كتجا جورك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المنظمة والوزارة في مجال الاستقرار المجتمعي عن طريق المساعدة في تقديم بعض الخدمات للفئات المتضررة من الأزمات وكذلك البحث في استكمال المشاريع التنموية الصغرى في مدن ومناطق الجنوب.

وحضر الاجتماع مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدالمجيد ابو غرارة ومسؤول ملف المنظمة بالوزارة عادل كمال الصيد والمنسق المحلي للمنظمة كمال الشريف

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