اختتام الموسم الثقافي الرمضاني بالهيئة العامة للإعلام والثقافة

اختتمت إدارة المهرجانات بالهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، فعاليات الموسم الثقافي الذي يقام كل يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

واختتمت فعاليات مساء الثلاثاء بقاعة مركز وهبي البوري الثقافي، بإقامة ندوة بعنوان “الفن والثقافة حوارية في محاربة الإرهاب”، بمشاركة العديد من الأساتذة بينهم: خليل العريبي، محمد المسلاتي، فرج بوفاخرة”، وبحضور رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة جمعة الفاخري.

