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السراج يكشف عن هيكلة جديدة لقوات الوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أنه نجح في دمج التشكيلات المسلحة ليصبح عددها 4 فقط بعد أن كانت أكثر من 100.

وأعرب السراج في تصريحات إعلامية عن رفضه لاتهامات قائد الجيش خليفة حفتر بالفشل في إنهاء المجموعات المسلحة قائلا إنه كان هناك أكثر من 100 مجموعة مسلحة في طرابلس عند تعيينه وقد نجح في دمج معظمها ولا يوجد اليوم سوى أربع مجموعات مسلحة على الأكثر حسب تعبيره.

وشدد السراج على أن وثوقه في حفتر كان خطأ كبيرا، وتوجهه نحو طرابلس كان طعنة في الظهر، موضحا أنه لا مجال للتفاوض مع حفتر، وأن تقسيم ليبيا خط أحمر وأنه سيسلم البلاد موحدة كما استلمها لمن يأتي بعده.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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