اتحاد عمال حقل «مسلة -ماجد» يطالب بتجميد قرار الضريبة على الدخل

طالب اتحاد عمال حقل «مسلة -ماجد» التابع لشركة الخليج النفط، بتوضيح أسباب إعادة تفعيل ضريبة الدخل على العاملين بالشركة رغم التحسن المالي والانتعاش الاقتصادي لقطاع النفط في الفترة الأخيرة.

وأرسل رئيس اتحاد عمال حقل مسلة- ماجد، إبراهيم عبدالله إبراهيم، خطابًا إلى رئيس الاتحاد العام للشركة قال فيه إن «عمال الشركة فوجئوا بتفعيل ضريبة الدخل التي ألغيت بقرار رقم 7 لسنة 2010 الأمر الذي سبب خيبة أمل لدى الجميع».

وأشار الخطاب إلى أن عمال الشركة طالبوا في الفترة القليلة الماضية بزيادة الرواتب بعد التحسن المالي والانتعاش الاقتصادي الذي حققه قطاع النفط في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن عمال الشركة كانوا دائمًا سباقين في الحفاظ على معدلات الإنتاج وفي أسوأ الظروف التي مرت به البلاد.

وطالب رئيس اتحاد العمال، بمخاطبة الجهة المسؤولة بالشركة لتوضيح أسباب إعادة تفعيل ضريبة الدخل قانونيًا، مبديًا أمله في أن يتم تجميد القرار إلى حين تفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67% على أقل تقدير أو إيجاد حل يعوض الفرق على طريق تفعيل (علاوة الخطر أو علاوة الورديات، 4 ساعات عمل إضافي).

وحذر رئيس الاتحاد، من أن يؤدي فرض تلك الضريبة إلى عزوف عن العمل بسبب التراكمات الضريبية

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