إجراء عملية قسطرة داخلية في الدماغ لطفل حديث الولادة بمركز بنغازي الطبي

بنغازي 29 مايو 2019 (وال)- أجري بمركز بنغازي الطبي الثلاثاء، عملية جراحية لطفل حديث الولادة، يُعاني من تشوه في النسيج الدماغي وتجمع وضغط مياه في الرأس.

وقالت طبيبة جراحة مخ وأعصاب فاطمة الزوي إن “الطفل يبلغ من العمر 21 يومًا، يُعاني من تشوه في النسيج الدماغي وبعض أجزاء الدماغ غير متكونة، فقمنا بتركيب قسطرة داخلية، لتخفيف الضغط على الدماغ وللمحافظة أيضًا على باقي النسيج الدماغي”.

وأضافت الزوي: “في مثل هذه الحالات، يُفضل التدخل الجراحي السريع لتجنب مضاعفات أخرى، فالطفل ضعيف جدًا ووزنه 2 كيلوغرام، وبعد هذه العملية سيتوقف حجم الرأس عن الازدياد وينمو بمعدل طبيعي”.

وتابعت الزوي :”يحتاج الطفل بعد هذه الجراحة للمتابعة، لكون القسطرة تُساعد على تخفيف وتصريف الضغط بالدماغ، ولمراقبة استجابته للنمو الطبيعي كتطور الأعصاب والنمو والذكاء والإدراك، جميعها نكتشفها مع مرور الوقت ومع الفحوصات الدورية”. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال