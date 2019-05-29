صحة المؤقتة تبحث ميزانية المرافق الطبية

عقد وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب الثلاثاء، اجتماعاً مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي ومديري الإدارات بديوان الوزارة، ومديري المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفي المرج التعليمي، مناقشة حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة.

كما تناول الاجتماع مناقشة ميزانية المرافق الصحية لعام 2019، وآلية صرف بند التحسين والتطوير بالمستشفيات العامة والتعليمية والمراكز التخصصية، وبحث العقبات التي تُعيق عمل المنشآت الطبية، والتأكيد على أهمية التواصل بين المرافق الصحية ووزارة الصحة.

وناقش وزير الصحة تنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي، ومصروفات عام 2018، وإتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2019 من الباب الثاني وباب التطوير والتحسين، إلى جانب الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء، وآلية تدوير الأدوية والمعدات الطبية بين المستشفيات التعليمية، وخطة الوزارة لعام 2019 في مجال التدريب بالداخل والخارج، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة مع المستشفيات داخل وخارج الدولة الليبية .

كما ناقش عقوب ما تم اتخاذه من إجراءات في متابعة تفعيل قرارات مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، بشأن تفعيل شُعب التمريض، وتوطين العلاج بالداخل ولجان العلاج بالخارج في المستشفيات التعليمية، وتسهيل التعامل بين الإدارات الداخلية والخارجية .

كما طالب وزير الصحة خلال الاجتماع مدراء المستشفيات والمراكز الصحية ومدراء المستشفيات التعليمية والعامة بضرورة الالتزام بالقوانين الرسمية لمغادرة مقرات العمل مؤكدا أن مغادرة مسؤولي المراكز الصحية والمستشفيات يجب أن تتم بإذن مُغادرة كتابي صادر عن وزارة الصحة، وأن تلبية مدراء المراكز الصحية لدعوات الجهات الدولية يجب أن تتم بعلم وموافقة الوزارة.

وأوضح وزير الصحة أنه يسعى من خلال هذه الاجتماعات والإجراءات إلى ضبط وتنظيم سير عمل قطاع الصحة خلال العام 2019 وبالتالي رفع مستوى الخدمات التي يُقدمها إلى المواطنين.

كما بحث المجتمعون سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي في المجال الصحي بين المؤسسات التعليمية في ليبيا و العديد من المحاور الاستراتيجية بغرض تفعـيل الأهداف المشتركة ودراسة جملة من التشريعات وإرساء المعايير الوطنية لخدمة المجتمع الليبي في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير .

كما استعرض الحاضرون آلية عمل شعب ومعاهد التمريض الطبية بالمستشفيات التعليمية والمراكز الطبية وإمكانية توفير مخرجات وفق ما تحـتاجه وزارة الصحة من تخصصات طبية مساعدة وفنية والعمل على إقامة الدورات التدريبية وتفعيل التدريب والتطوير بالداخل للاستفادة المثلى من المستشـفيات التعليمـية والمراكز الصحية المتخصصة ومراكز معاهد تنمية القوي العاملة الطبية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية مع الجامعات الليبية في إجراء البحوث العلمية والصيدلة السريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات للمساهـمة في بناء منــظومة متــكاملة واستراتيجية طويلة المدى للجوانب الطبية وإعداد تصور للمسار التنموي ورفع جــودة وكفاءة الأداء في كـلا الجانبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

