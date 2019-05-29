مدير أمن بنغازي يقضى برفع وحدتي التحريات العامة واشرطة النسائية إلى أقسام

بنغازي 29 مايو 2019 (وال) – أصدر مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز قراراً يقضى برفع وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من وحدة إلى قسم بحيث تكون التسمية “قسم التحريات العامة” .

ويأتي هذا القرار نظير للجهود الكبيرة التي قدمها منتسبي قسم التحريات العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

وفي ذات السياق، قرر مدير أمن بنغازي رفع وحدة الشرطة النسائية بالمديرية من وحدة إلى قسم بحيث تكون التسمية “قسم الشرطة النسائية” .

ويأتي هذا القرار نظير الجهود الكبيرة التي قدمتها منتسبات القسم وقيامهن بحملات موسعة داخل الطرق والشوارع الرئيسية في بنغازي للحد من ظاهرة التسول المُنتشرة في المدينة خاصة أمام المساجد وفي الأسواق. ولتعقب مُخالفي قوانين المرور من العنصر النسائي ولضبط حركة الشارع العام والعديد من المهام التي كلفت بها التي تتطلب تواجد العنصر النسائي.

يذكر بأن مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، قد أصدر قرارا بتاريخ 27/1/2019 الموافق يوم الأحد يقضي بإنشاء وحدة الشرطة النسائية على أن تكون تبعيتها المباشرة لمدير الأمن، ونص القرار على تكليف مقدم مرعية عبدالسلام الفرجاني بمهام رئيس الوحدة. (وال – بنغازي) ع ع

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