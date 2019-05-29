اعتداء جديد على النهر الصناعي يهدد بانقطاع المياه في هذه المناطق

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الاعتداءعلى غرفة رقم (670+37) بخط إجدابيا بنغازي بالقرب من تقاطع طريق إجدابيا طبرقمنقبل بعض المواطنين الذين قاموا بتوصيلات غير شرعيه،الأمر الذي سبب تسرباتعذر إصلاحه بسبب ارتفاع الضغط بالغرفة التي تم الاعتداء عليها حيث يصل إلى (8 بار ) .

ونقل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقه “فيسبوك” عن إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي قولها إن فرق التشغيل والصيانة بموقع إجابيا تعكف على إعداد خطة للطواريْ لمحاولة علاج التسرب الذي قد يؤدي إلى تخفيض الإمداد المائي أو انقطاعه بخط إجدابيا بنغازي وخط إجدابيا سرت.

وطالبت إدارة الجهاز جميع الجهات المختصة الشرطية والأمنية ومجالس البلدية بالمدن والمناطق التي تمر بها خطوط منظومة النهر الصناعي اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين حيث تعتبر مثل هذه الاعتداءات جريمة تهدد استمرار التدفق المائي إلي المدن .

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