سياسي إيطالي: سالفيني أفزعنا بغزو خيالي للمهاجرين

انتقد رئيس الوزراء الأيطالي الأسبق إنريكو ليتّا تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، بشأن الهجرة.

وبحسب وكالة آكي قال ليتا إن سالفيني أفزع الإيطاليين بغزو لا وجود له من جانب المهاجرينمضيفا في تصريحاتمتلفزة، أن “مشكلة الهجرة ليس ما يقوله سالفيني”، بل “مشكلة الشباب الإيطاليين الذين يغادرون البلاد بعشرات الآلاف”.

وأردف السياسي المعارض”هذه هي أزمة الهجرة الحقيقية، التي يجب الإهتمام بها بدلاً من إخبار الإيطاليين عن غزو لا وجود له، وفعل كل شيء لتخويف الإيطاليين لأجل كسب الأصوات”.

وكان سالفيني أعرب عن قلقه بشأن الأوضاع في ليبيا مطالبا الجميع بإيجاد حل من أجل البلاد قائلا وفي ليبيا “أسهمنا بتدريب عناصر الأمن، كما هي الحال مع خفر سواحل طرابلس” .

وأضاف المسؤول الإيطالي استذكر النتائج التي توصلت إليها الحكومة الإيطالية بخفض تدفقات الهجرة بنسبة تتجاوز الـ90٪، والتدخلات في إفريقيا لحل مشاكل الهجرة في مراحلها الأولى مردفا “لا يمكن ترك مسألة إدارة الهجرة للمنظمات الخاصة”، كالمنظمات غير الحكومية، كذلك لأن “عائدات الاتجار بالبشر يتم تحويلها إلى أسلحة ومخدرات”، ناهيك عن حقيقة أن “العلاقة بين الإرهاب والهجرة السرية قد أثبتت” ، حيث ينتقل الأصوليون عبر إيطاليا للوصول إلى البلدان الأوروبية الأخرى”.

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