عقب تسلم مصر للعشماوي.. السيسي يؤكد أن الحرب على الإرهاب لم تنتهي

ليبيا – علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب تسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من القوات المسلحة الليبية أمس الثلاثاء.

السيسي قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء :”تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تسوِّل له نفسه إرهاب المصريين ، فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيها، تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم”.

وفي تغريدة أخرى، أكد الرئيس المصري أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل إسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل مصر.

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