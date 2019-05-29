آخر التطورات بشأن ملف التعويضات بسرت

أقامت بلدية سرت بمجمع قاعات واقادوقو جلسة حوارية بعنوان الحوار المجتمعي ببلدية سرت بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي وذلك.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن اللقاء تناول عرض الجهود والإجراءات التي قامت بها بلدية سرت وفي مقدمتها ملف التعويضات والمساكن المدمرة كليا وتأخر ملف التعويضات ومعاناة أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة بسرت.

كما تناول اللقاء المجتمعي المشاكل والصعوبات التي تواجه مرضى الفشل والغسيل الكلوي والأورام بسرت وتزايد المصابين بهذه الأمراض كما ناقشوا أيضا الحوار وبناء الرؤية المشتركة لإعادة إعمار وتنمية سرت وملف التعويضات المالية ومعاناة سكان المنازل المدمرة وملفات نقص السيولة والمشاريع المتوقفة بالبنية التحتية والطرق والإسكانية والصحية والمؤسسات الشبابية

واكد المشاركون باللقاء على ضرورة التعويض العادل والمجزي لأصحاب المساكن المدمرة والإسراع ومطالبة المجلس الرئاسي بتوفير وتخصيص ميزانية لبدل الإيجار لهذه الأسركما اكدوا على حيادية مدينة سرت وانها ليس لها مشاكل مع المنطقة الغربية ولا المنطقة الشرقية داعين لضرورة تواصل ومشاركة كافة القطاعات التنفيذية بسرت من الدعم الدولي

كما اتفق خلال اللقاء المجتمعي المجلس البلدي سرت ومدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق على أن تعويضات المواطنين المستهدفين جراء تضرر مساكنهم خلال 2011 تسير بشكل جيد وانه سيتم صرفها قريبا بعد وصول المبلغ إلى الحساب المختص بالبلدية

وناشد المشاركون باللقاء المجلس الرئاسي ووزارة الصحة بالإسراع باعتماد مركز سرت لعلاج الأورام ودعمه وتوفير الإمكانيات من اجل الرفع من معاناة مرضى الأورام الذين اصبح عددهم في تزايد بالإضافة إلى اهتمام بلدية سرت بالإيرادات المحلية وتفعيل اللجنة الفرعية للمنقولات بسرت والدور المناط لها وفقا للوائح والإجراءات.

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