ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البيلبسي، سبل التخفيف من عبء الأزمة الإنسانية للنازحين من مناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس.

وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء، إلى دعم المنظمة الدولية للهجرة لاحتياجات اللازمة للنازحين وتطوير برماج العمل المشترك بين الطرفين.

من جانبه أشاد الوزير جلالة، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، بالدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمة، خصوصًا في مجال النازحين بالداخل، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة، وخبراء المنظمة في تبادل الآراء والأفكار حول تطوير الآليات المناسبة للتخفيف من عبء الأزمة الإنسانية للنازحين من مناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء ناقش «مخرجات تقارير مصفوفة تتبع النزوح الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وأهمية مراجعة وتنويع مصادر البيانات للمساهمة في التحديد السريع للاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين داخل وخارج مدينة طرابلس، مع الشركاء المحليين والدوليين».

وأكد البيلبسي استمرار نشاط المنظمة في العديد من برامج عملها، والمتمثلة في تنفيذ برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، وتقديم الخدمات، والدعم الإنساني للنازحين منذ بداية الأزمة في شهر أبريل من العام الجاري.

وأضاف البيان أنّ المنظمة حرصت من خلال تقاريرها الإنسانية أن تضع المجتمع الإنساني في صورة حول تطورات الأحداث الإنسانية في ليبيا بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، مؤكدة استعدادها التام لتوفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي تواجه الوزارة في هذه الأزمة، وتعزيز وبناء قدرات المؤسسات العاملة في المجال الإنساني.

وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البيلبسي

وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البيلبسي

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