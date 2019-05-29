انطلاق جلسات حوار وطني موسع في السنغال

انطلقت أمس الثلاثاء بالعاصمة السنغالية دكار جلسات حوار وطني موسع بدعوة من الرئيس ماكي سال، بمشاركة العديد القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الرئيس السنغالي خلال افتتاح جلسات الحوار ، على الحاجة إلى التوافق في سياق عالمي و إقليمي،قائلا «إن المخاطر تكمن في عدم التوصل إلى توافق في الآراء بما يعكس مصالح السنغال».

وقال ساللقد اعتقدت دائما أن الديمقراطية لا يمكن ولا ينبغي اختزالها إلىالمواجهة الدائمة بين السلطة والمعارضة.

وقد حضر أشغال الحوار جزء من المعارضة والجهات الفاعلة السياسية، بما في ذلك المجتمع المدني والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، إلى جانب المترشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية الذين نافسوا ماكي سال في الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوزه بولاية ثانية.

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