هذه الملفات محور لقاء السراج مع وفد من العجيلات

التقى اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وفداً عن مدينة العجيلات ضم النائبان عبدالمنعم بالكور وبشير الهوش، ورئيس وأعضاء المجلس المحلي، وحضر اللقاء ثلة من أعضاء مجلس الحكماء والأعيان بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن أعضاء الوفد أعربوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عن دعمهم الكامل لحكومة الوفاق الوطني وتنديدهم باشتباكات طرابلس وما اسفرت عنه من أضرار بشرية ومادية وموجات نزوح للسكان، مؤكدين على ضرورة وقف اشتباكات طرابلس وانسحاب الجيش.

وبحث الاجتماع مساهمة بلدية العجيلات في التخفيف من الآثار السلبية للاشتباكات كما تم استعراض الأوضاع في مدينة العجيلات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسبل رفع مستوى هذه الخدمات من خلال استكمال المشاريع المتوقفة وإعطائها الأولوية في التنفيذ وخصوصاً المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية.

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