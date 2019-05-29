الهجرة الدولية تبحث مع الوفاق دعم النازحين

التقي وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البيلبسي لمناقشة آلية دعم المنظمة لاحتياجات النازحين وتطوير برماج العمل المشترك بين الطرفين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلالاللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة مخرجات تقارير مصفوفة تتبع النزوح الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وأهمية مراجعة وتنويع مصادر البيانات للمساهمة في التحديد السريع للاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين داخل وخارج مدينة طرابلس، مع الشركاء المحليين والدوليين

وأكد جلاله على أهمية التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة، وخبراء المنظمة في تبادل الآراء، والأفكار حول تطوير الآليات المناسبة للتخفيف من عبء الأزمة الإنسانية للنازحين من مناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس.

وأكد “البيلبسي” على استمرار نشاط المنظمة في العديد من برامج عملها، والمتمثلة في تنفيذ برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، وتقديم الخدمات، والدعم الإنساني للنازحين منذ بداية الأزمة في شهر أبريل من العام الجاري.

كما حرصت المنظمة من خلال تقاريرها الإنسانية أن تضع المجتمع الإنساني في صورة تطورات الأحداث الإنسانية في ليبيا بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، مؤكدة على استعدادها التام لتوفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي تواجه الوزارة في هذه الأزمة، وتعزيز، وبناء قدرات للمؤسسات العاملة في المجال الإنساني من خلال هذه الوزارة .

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