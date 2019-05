أكدت وزارة عدل الوفاق سيطرة أفراد الحراسة بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر في مدينة زليتن على حالة تمرد من بعض النزلاء داخل المؤسسة.

وأشارت وزارة عدل الوفاق في بيان لها إلى قيام مجموعة من المتهمين الخطرين بمحاولة هروب وتمكنهم من الاستيلاء على أسلحة الحراس خلال انشغالهم بتوزيع وجبة الإفطار على الصائمين في المؤسسة ليحدث بعد ذلك اشتباك مع أفراد الحراسة.

