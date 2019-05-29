انقطاع المياه عن أجدابيا وبنغازي 4 أيام

أعلن مسؤول الإعلام بخزان التجميع والموازنة أجدابيا جلال الهوني، انقطاع المياه عن أجدابيا وبنغازي لمدة أربعة أيام على أقل تقدير، بسبب اعتداء على منظومة النهر الصناعي.

وأشار الهوني، بحسب منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الاعتداء هذه المرة على المحطة «670+37 PIW»، ما أدى إلى كسر صمام العزل وتدفق المياه بكمية كبيرة وخسارة أكثر من 50 ألف متر مربع من المياه.

وأضاف أن الاعتداء تسبب في انقطاع المياه 4 أيام على مدينة إجدابيا وبنغازي والقرى الواقعة بينهما، لغرض السيطرة على الاعتداء وصيانة الأضرار.

عمليات إصلاح صمام العزل بالمحطة التي جرى الاعتداء عليها (الإنترنت)

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