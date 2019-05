أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن إيرادات النفط تذهب إلى المصرف المركزي في طرابلس والذي بدوره يوزع هذه العائدات على المرتزقة والعناصر الإرهابية التي تقاتل بجوار حكومة الوفاق التي اعتبرها لا تمتلك صفة شرعية وفقًا للقانون الليبي.

وأضاف صالح ، في تصريحات صحفية له ، أنه “لا يمكن أن تقوم حرب أهلية في ليبيا،فالشعب الليبي نسيج اجتماعي واحد مترابط،ويرفض الجماعات الإرهابية والتدخل الخارجي في البلاد”.

وأكمل صالح، أن حكومة الوفاق هي سبب الانقسام وانتشار الجماعات الإرهابية في طرابلس عندما استعانت بهم لحراستها بدلاً من إخراجهم من العاصمة كما ينص قرار مجلس النواب والاتفاق السياسي نفسه.

وأضاف أنه بعد تحرير طرابلس سيكون العمل بالدستور القائم حاليًا والذي جرى الانقلاب عليه من قبل الإخوان المسلمين في انتخاب مجلس النواب سنة 2014 إذ يحدد الدستور في كل الدول نظام الحكم والسلطات العامة واختصاصاتها والحقوق والواجبات وكيفية تداول السلطة فهو القانون الأساسي الذي يجب العمل به لبناء دولة القانون والمؤسسات،على حد تعبيره.

وأوضح صالح ، أن الجيش حرر المنشآت النفطية بالشرق والجنوب ويقوم بعملية تأمينها وتأمين تصديرها.

The post رئيس مجلس النواب: هكذا سوف تدار ليبيا عقب تحرير طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية