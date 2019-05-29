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تشديد على ضرورة حماية الأصول الليبية بالخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية في الخارج المشكلة من المجلس الرئاسي اجتماعها الثاني العادي  لها هذا العام. 

ونوقش في الاجتماع ضرورة عودة اللجنة للانعقاد الدائم اعتبارا من شهر يونيو المقبل، وذلك بحضور وزير العدل في حكومة الوفاق وأعضاء اللجنة ومن بينهم وكيل وزارة الخارجية ورئيس قسم المنازعات الخارجية في إدارة القضايا بالإضافة لمدير الإدارة القانونية في مصرف ليبيا المركزي وعدد من المستشارين القانونيين.

وشدد الحضور خلال الاجتماع على أهمية حماية الأصول الليبية ما يكفل لها الإجراءات القانونية ضد القضايا المرفوعة من الجهات الأجنبية مطالبين من إدارة القضايا حصر الأحكام الخارجية لغاية مراجعتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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