تفاصيل لقاء “باشاغا” مع رئيس المخابرات الليبية

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع رئيس جهاز المخابرات الليبية، اليوم الأربعاء.

واتفق المجتمعون على إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية، كما تطرق اللقاء إلى استعراض آلية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية وما يستجد من مسائل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا.

وكما تطرق الاجتماع إلي كيفية وضع آلية الحفاظ على الأمن القومي لليبيا.

