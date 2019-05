قنونو: السرية تمنعني من الإفصاح عن أعداد فلول داعش في ليبيا

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق ، العقيد محمد قنونو، أن ” تنظيم داعش والإرهابيين لا وجود لهم في غرب ليبيا”.

وأضاف قنونو، في تصريحات صحفية له ، أنه ” من الممكن أن يكون عناصر “داعش” أتوا من خارج ليبيا، ، من جهة الحدود في المنطقة الشرقية، والجنوبية، لأنها أماكن أصبحت غير محكمة، وفي غوغائية وفوضى”.

ورفض قنونو الإفصاح عن تقديرات أعداد فلول “داعش” في ليبيا، قائلا “نعرف كل ما يجري في بلادنا، والتقديرات موجودة ولدينا تقارير، لكن السرية أساس النجاح”.

