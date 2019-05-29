الكتيبة 104 مشاة تضبط 900 كجم من الحشيش جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر الكتيبة 104 مشاة عقيد عبدالسلام علي يونس، ضبط 900 كجم من الحشيش مساء أمس الثلاثاء، جنوب مدينة طبرق.

وأوضح يونس لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عناصر الكتيبة تمكنوا من ضبط سيارة نوع “لاند كروزر” ببوابة الأربعين التي تبعد عن واحة الجغبوب 40 كم يقودها مهربون يحملون الجنسية المصرية، وعلى متنها 36 حقيبة حشيش تقدر وزن الحقيبة 25 كجم، و450 ألف حبة ترامادول.

وأضاف يونس، أن المهربين لاذوا بالفرار بواسطة سيارة أخرى بعد مطاردتهم وتركوا السيارة التي بها الحشيش والحبوب المخدرة، مؤكدًا إتلاف الحشيش والحبوب مباشرة بالحرق بحضور النيابة العامة.

ولفت إلى أن المهربين كانوا ينوون تهريب الحشيش والحبوب إلى مصر عبر الحدود الليبية المصرية الصحراوية، حيثُ تم العثور داخل سيارتهم على سلاح حربي ومقص لغرض قص الأسلاك الشائكة الموجودة على الحدود.

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