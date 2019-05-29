الخطوط الجوية الليبية تسير رحلات إلى غات وأوباري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، أن الشركة ستقوم بتسيير رحلات جوية إلى مدينتي غات وأوباري في الجنوب الليبي.

وأوضح قنيوة لـ”أخبار ليبيا 24″، أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تقوم به الشركة من خدمات للتخفيف على المواطن الليبي وبالأخص أهالي الجنوب في مايعانونه من نقص في الأساسيات اليومية .

وأضاف قنيوة، أن الرحلات ستشمل نقل السيولة النقدية وبعض المستلزمات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى أدوية وأمصال يحتاجها المرضى في الجنوب الليبي.

هذا وستكون أولى الرحلات المتجهة إلى الجنوب وتحديدًا غات يوم الخميس المقبل .

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