كشفت الشركة العامة للكهرباء عن توصيل خط التبة / الغازات جهد 30 ك.ف في اتجاه حلقة ابوعرقوب وعودة التيار الكهربائي لمصنع الغازات والمنطقة المجاورة له.

وأضافت الشركة، أن ” أعمال الصيانة تمت بجهود فنيي ومهندسي إدارة شبكات الجهد المتوسط وبجودة عالية”.

