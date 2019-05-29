تسفير 10 ليبيين لمصر لإجراء زراعة القرنية

قامت اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج في مركز طبرق الطبي بتسفير 10 حالات مرضية إلى مصر من أجل إجراء عمليات جراحية لزراعة القرنية.

ويأتي تسفير هؤلاء المرضى بعد ثبوت عدم إمكانية علاجهم بالداخل حيث قامت اللجنة المشكلة بإرسال خبير من طرفها للاطلاع على أفضل المراكز المتخصصة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات المتخصصة بذلك في مصر.

وكان مكتب الإعلام بالمستشفى قد أعلن، الاثنين، عن قيام اللجنة بتسفير 16 مريض أورام إلى مصر بهدف إجراء صورة المسح الذري.

ونقل مكتب الإعلام عن رئيس اللجنة الدكتور فرج الجالي تأكيده بأن اللجنة ستستمر فى إرسال المرضى لغرض إجراء مثل هذه الصورة في الفترات القادمة لعدم توفرها داخل ليبيا وللتخفيف عم المرضى.

يشار إلى أن اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج تتكفل للمرضى بمصاريف المواصلات والتصوير والسكن في مصر.

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