أكد المصرف المركزي بالبيضاء، أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، في المصارف التابعة له في المنطقة الشرقية تبدأ من أول يوم العيد.

وأضاف المصرف، أن ” الأجازة تنتهي حتى يوم الأحد 9 يونيو 2019 ثم يستمر العمل بالمصارف”.

