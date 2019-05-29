“عمليات الكرامة”: قوات الوفاق تقصف المدنيين

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، حرص الجيش الوطني على تنفيذ الضربات الجوية بكل دقة للأهداف العسكرية، لتجنب وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الأربعاء، بشأن القصف الجوي على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وقال المركز إنه رصد استهداف الجماعات المسلحة في طرابلس لأحياء المدنيين، وكان آخرها الثلاثاء (28 مايو) بضرب منطقة قصر بن غشير حي الملجأ، بعد أن استهدفت هذه المدينة لأكثر من مرة.

وأشار البيان إلى استهداف مدينة ترهونة غريان العزيزية الطويشة وغيرها من القرى، وأدى ذلك إلى وقوع ضحايا من الأطفال والنساء.

وأكد البيان أن هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عليها وإلى أن تقوم الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بـمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية.

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