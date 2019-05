مصر وتونس تتفقان على ضرورة التسوية السياسية للأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم الأربعاء بمدينة جدة السعودية، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي..

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها مُستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأضاف حافظ ، أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا.

