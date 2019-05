أكد الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، أن ” الطيران شن ليلة البارحة طلعتين استطلاعيتين لمراقبة أجواء جنوب طرابلس”.

وأضاف قنونو ، أنه ” تم تنفيذ طلعة قتالية استهدفت تمركزات قوات ” الجيش” في غريان ، موضحا أنه تم شن طلعتين استهدفت تمركزات قوات الجيش في جنوب طرابلس.

