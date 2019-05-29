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“تعليم الوفاق”: استئناف الدراسة في طرابلس في هذا اليوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق استئناف الدراسة في العاصمة طرابلس وضواحيها للصفوف من السادس للتعليم الأساسي إلى الثالث الثانوي، بكافة المؤسسات التعليمية البعيدة عن مناطق الاشتباكات.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ” الدراسة سوف تبدأ  اعتبارا من يوم الأحد 9 يونيو 2019، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وحتى يوم الخميس 4 يوليو المقبل”.

وطالبت الوزارة المعلمين الالتزام بالحضور في مدارسهم الأصلية أو في أي مدرسة قريبة من محل نزوحهم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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