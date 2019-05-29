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المحجوب: القضاء على “الميليشيات” قبل الاتفاق السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، خالد المحجوب إنه لا اتفاق سياسيا سيتم إلا بعد القضاء على ما وصفها بـ”الميليشيات”.

وأوضح المحجوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الأربعاء، أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب موجود وذلك على خلفية الحديث عن دعوة رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة في ليبيا، لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، للتنسيق مع حكومة الوفاق بهذا الشأن.

ولم يستبعد المحجوب وجود عناصر من تنظيم داعش في مدن رئيسية بالمنطقة الغربية مثل طرابلس والزاوية ومصراتة، متوقعاً انهيار التشكيلات المسلحة التي تقاتل الجيش الوطني في أي لحظة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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