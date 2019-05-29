سيولة نقدية تصل مصارف باطن الجبل

وصلت إلى مناطق باطن الجبل سيولة نقدية وزعت على المصارف في انتظار أن تدخل إلى الحسابات قبل عيد الفطر.

واستقبل مصرف الوحدة فرع تيجي ما يقرب مليوني دينار ستوزع عبر مندوبي المكونات الاجتماعية، كما استقبل مصرفا الجمهورية فرع بدر ومصرف شمال أفريقيا شحنة من الأموال أيضاً.

يشار إلى أهالي باطن الجبل يعانون من نقص السيولة حيث شرع بعضهم ببيع مدخراتهم من العملة الأجنبية واستبدالها بالدينار في محاولة للحصول على النقد المحلي.

ولجأ آخرون إلى بيع البطاقة المصرفية المخصصة لأرباب الأسر أيضا لنفس الغرض، فيما قدّم بعض التجار وأصحاب المحلات تسهيلات للمواطنين ليتمكنوا من شراء مستلزماتهم.

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