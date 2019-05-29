زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي

دعا رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان، أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي (هيئة) يضم كل الخبرات والقدرات من أبناء المنطقة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية.

وقال زيدان فى تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الجنوب يعاني تدني الخدمات، الذي أثر سلبًا على حياة المواطن من نقص في السيولة والوقود، إلى جانب انعدام الأمن.

وأوضح زيدان أن «هذا الجسم أو الهيئة يعمل من أجل تنمية الجنوب والنهوض بالمنطقة وتهيئة كافة المرافق الخدمية مثل المطارات والمستشفيات والبنية التحتية، إلى جانب تهيئة أو دراسة كيفية تأمين الجنوب، وأن تعمل على فتح آفاق العلاقات مع تشاد والنيجر من أجل تأمين المنطقة وتأمين التنقل والتجارة بين تلك الدول حتى يكون لمنطقة فزان أكثر من منفذ».

ورأى زيدان أن الهيئة ينبغي أن تضم كوادر لها خبرة في جميع المجالات والتخصصات وأن تكون «هيئة أهلية» عليها إجماع من أهل الجنوب كافة وتعمل على تأطير جهود أهل الجنوب والدفاع عن مصالحهم «لأن الجنوب الآن محاصر من خلال عدم تقديم الخدمات له».

واختتم زيدان تصريحه إلى «بوابة الوسط» قائلاً إن اقتراحه هذا المشروع لأهل فزان «ليس من أجل منصب أو مال أو غيره. وإنما من أجل حل أزمة الجنوب ومشاكله التي أوصلت المنطقة الجنوبية إلى معاناة مواطنيه».

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