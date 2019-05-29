إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين‎

أعلنت البحرية الليبية، ان دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلستمكنت من إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين الاول في منطقة البوري، والاخر أمام حقل الجرف.

وبين مكتب الإعلام بالقوات البحرية في بيان له اليوم الاربعاء ، إن الزورق (أوباري) ، استجاب لنداء استغاثة من قاربي هجرة غير شرعية، تعطل محرك أحدهما بالكامل، فيما كان الآخر شبه عاطل، على بعد حوالي (55) ميلًا شمال زوارة.

واوضح المكتب الاعلامي أن هؤلاء المهاجرين بينهم 103 رجال وامرأة و20 طفلًا، من جنسيات إفريقية وعربية وبنغالية: وهي (السودان، مصر، المغرب، ساحل العاج ، غانا، مالي، بنغلاديش، باكستان).

وأكد مكتب الإعلام بالقوات البحرية ، انه جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين اثناء الوصول ومن تم تسليمهم إلى مركزي إيواء جنزور، وتاجوراء التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس.

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