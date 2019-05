أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، أن السعودية تجدد دعمها لليبيا للخروج من أزمتها الحالية.

وأضاف العساف، خلال كلمته في المؤتمر التحضيري لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، أنه ” يدعو جميع الأطراف الليبية إلى العمل على تحقيق الوحدة وتطويق الجماعات المتطرفة”.

وأكمل وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تتمسك بوحدة الأراضي الليبية ونرفض التدخلات الخارجية.

