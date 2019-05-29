باشاغا والدرسي يناقشان إنشاء غرفة أمنية مشتركة

عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الأربعاء، اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات الليبية عبدالله الدرسي، ركز على إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، إن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية الداخلية بطرابلس، تناول آلية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.

وأشارت الوزارة إلى ان الطرفين بحثا أيضا عددا من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية وما يستجد من مسائل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى آلية الحفاظ على الأمن القومي لليبيا.

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