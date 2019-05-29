على هامش الحرب.. وجوهٌ من معركة طرابلس

أسامة الجويلي:

أسامة عبد السلام محمد الجُويلي

ولد بالزنتان سنة 1961

حاصل على شهادة دبلوم المعلمين

التحق بالكلية العسكرية واستقال من العمل العسكري عام 1992

ليعود من جديد إلى حقل التعليم

شارك في أحداث فبراير 2011 وقاد مجموعة مسلحة ضد النظام

وبعد انتهاء الأحداث، عين رئيسا للمجلس العسكري بالزنتان

عين وزيرا للدفاع بحكومة الكيب

ليستمر في منصبه قرابة سنة

اضطر للاستقالة عقب اندلاع اشتباكات في طرابلس

عاد رئيسا للمجلس العسكري الزنتان

يعرف بقربه من جماعات تيار الإسلام السياسي والصادق الغرياني

يونيو 2018.. كلفه الرئاسي آمرا للمنطقة العسكرية الغربية

سبتمبر 2018.. كما كلفه الرئاسي بتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع بطرابلس

ابريل 2019.. شاركت قواته في العمليات ضد الجيش الليبي.

صلاح بادي

هو صلاح الدين عمر بشير بادي

من مواليد 23/5/1957

تحصل على بكالوريوس علوم جوية عسكرية 1980

عمل مدرس بأكاديمية الدراسات الجوية

تم تعيينه كضابط عمليات بالسلاح الجوي

قدم استقالته عام 1987 وقبلت عام 1992

تمت محاكمته عام 2007 بتهم مختلفة من بينها أخلاقية

شارك في أحداث 2011 ضد القوات المسلحة الليبية

عين عضو بالمجلس العسكري مصراتة

كلف بإمرة المحور الجنوبي بمصراتة

شن حملة عسكرية لتشريد أهالي تاورغاء

كما يعد بادي المتهم الأول في تنفيذ مجزرة غرغور

حصل على عضوية بالمؤتمر الوطني عن دائرة مصراتة في 2012

قاد عملية “فجر ليبيا” في يوليو 2014 للسيطرة على مطار طرابلس

هو المسؤول المباشر عن حرق مطار طرابلس العالمي

يحمل رقم 71 ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب

توعد بادي في 2017 رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بطرده هو وحكومته من طرابلس

في 2018.. أعلن بادي إطلاق عملية أسماها تطهير طرابلس

عاد في أبريل 2019.. للانضمام للمجموعات المسلحة والمتطرفة ضد الجيش الليبي.

اللواء عبد السلام الحاسي

مواليد 1943 في مدينة شحات شرق ليبيا.

تخرج من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثاني.

إلتحق بالقوات الخاصة في مطلع السبعينات.

تقلد العديد من المناصب منها ضابط العمليات بالقوات الخاصة وشعبة الامداد بالجو.

عين منسقا للعلاقات الدولية بإقليم دارفور في السودان

انشق عن الجيش الليبي عقب أحداث 2011

تولى منصب المنسق بين المعارضة المسلحة والناتو.

إلتحق بعملية الكرامة منذ بدايتها في مايو 2014

كُلف القيادة العامة للجيش آمرا لغرفة عمليات عمر المختار بالجبل الأخضر.

كُلف من القيادة بمهام آمرا غرفة عمليات الكرامة بنغازي.

تمت في يونيو 2017 ترقيته من رتبة عميد الى رتبة لواء.

كلف بمهمة آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب.

يتولى مهمة آمر غرفة عمليات طرابلس.

محمد بن نايل

أحد الرموز العسكرية الليبية

جند وعمره 16 عام

شارك في الجهاد بفلسطين

حارب في صفوف جبهة تحرير اريتريا وكون نواة المقاومة فيها نهاية السبعينات من القرن الماضي

شارك في حرب تشاد

شارك في عمليات الجيش ضد حلف الناتو

خاض معركة التصدي لجماعات مصراتة المسلحة في براك الشاطيء وتعرض للأسر

افرج عنه في عملية تبادل للأسرى

كان من أبرز المشاركين في عملية الكرامة

شارك في قيادة الجيش الوطني في الهلال النفطي والجنوب

يشارك في معركة تحرير العاصمة طرابلس.