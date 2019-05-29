إصابة مدنيين اثنين بأعيرة عشوائية بمنطقتي بوهديمة وشبنة في بنغازي

أُصيب مدنيان اثنان بأعيرة عشوائية بأماكن متفرقة في مدينة بنغازي شرق البلاد، بحسب ما أعلنته مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي.

وقالت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المستشفى استقبل كلا من إسماعيل علي إسماعيل (55 عامًا) مصابا في ساقه اليسرى بطلق ناري عشوائي أمام منزله بمنطقة بوهديمة، وأيمن رشيد سالم (23 عامًا) مصابا بطلق ناري في الساق اليمنى أثناء قيادته للسيارة في منطقة شبنة.

وأوضحت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أن حالة المصابين الصحية مستقرة وتلقيا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي، كغيرها من المدن الليبية، تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

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