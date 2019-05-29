لسراج يجتمع برئيس أركان الوفاق لبحث اشتباكات طرابلس

اجتمع اليوم الاربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج برئيس الأركان العامة لقوات الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، بحضور أمراء المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي ، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان ، والوسطى لواء محمد الحداد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج اطلع على تقارير بشأن جاهزية القوات والأوضاع الميدانية وتطوراتها في محاور القتال المختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، حيث أكد رئيس الأركان العامة وأمراء المناطق على أن قوات الوفاق والقوات المساندة تخوض القتال وفقاً لمتطلبات المرحلة الثانية والتي يجري تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لها، وبتنسيق كامل بين المحاور وخطوط القتال.

وأكد السراج على أهمية تنفيذ إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة، وحسن معاملة الأسرى والجرحى والإلتزام بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان.

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