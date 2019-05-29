باشاغا يبحث مع مخابرات الوفاق إنشاء غرفة أمنية مشتركة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس جهاز المخابرات الليبية عبد الله الدرسي لبحث إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرىخلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس اليوم الإربعاء استعراض آلية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية وما يستجد من مسائل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حالياوكما تطرق الاجتماع إلي آلية الحفاظ على الأمن القومي لليبيا.

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